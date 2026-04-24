声優・俳優・アーティストの宮野真守（42）が、松坂桃李（37）主演の2027年のNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」で、大河ドラマに初出演することが24日、決定した。松坂が演じる、勝海舟のライバルと言われた幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の幼なじみで、小栗家の屋敷の真隣に住んでいた直情型で武断派の熱き旗本・滝川具挙（たきがわ・ともたか）を演じる。宮野は「自身初の大河ドラマ出演になります。このよう