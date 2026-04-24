「今は優しいけれど……」相川亮二新監督（49）率いるDeNAが、開幕からなかなか波に乗り切れずにいる。「相川監督はチームの緩んだ空気を一新させるため、キャンプ中はあえて厳しく選手に接していました。スタメンに定着しそうでしない度会隆輝（23・わたらいりゅうき）がオープン戦で不調だった際、すぐさま２軍での再調整を言い渡すなど、若手にも容赦がありません。首脳陣とのミーティングは長めで、各担当の意見を一旦聞き入れ