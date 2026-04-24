季節の変わり目に、軽めの羽織りとして取り入れやすいパーカー。使い勝手は良いけれど、部屋着っぽく見えないか心配……。そんな大人女性におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場したきれいめパーカー。すっきりとしたシルエットやシックな色展開で、大人のデイリーコーデにぴったり。スタッフさんによるお手本コーデにも注目です。 一点投入で今どきに仕上げる