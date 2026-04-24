24日からゴールデンウイーク期間中の新幹線「のぞみ」は全席指定席になります。ご注意ください。24日から5月6日水曜日までの期間中、東海道・山陽新幹線「のぞみ」は通常、1号車と2号車に設定されている自由席がなくなり、全席指定席での運行となります。JR東海によりますと、ゴールデンウイーク期間中の「のぞみ」の予約状況は23日現在、東京駅基準でまだ空席がある日がほとんどだということです。