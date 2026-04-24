バレーボールＳＶリーグ男子のサントリーサンバーズ大阪は２４日、高橋藍との契約が今シーズンをもって満了となり、退団すると発表した。高橋はチームを通して「サンバーズでプレーできたこの２年は今後にも繋がる大きな経験にしていきたいと思います。そして沢山の方々に支えてもらえた２年間でした。皆さんの支えがあって今の自分がいます。これからも皆さんにさらに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります。本当にありが