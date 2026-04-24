イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されるとトランプ氏が発表した/Mark Schiefelbein/AP/TT（CNN）米国のトランプ大統領は23日、イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると発表した。これより前にはホワイトハウスで両国の代表者との会談を主催していた。「会談は非常にうまくいった！米国はレバノンがヒズボラから自国を守れるよう支援していく」と、トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルに投稿した。ヒズボラ