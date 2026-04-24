政府は、スタートアップ（新興企業）の軍民両用技術の活用を進めるため、各省庁がそれぞれの業務で試験導入を行う枠組みを創設する方針を固めた。５年で１兆円規模の契約を目指している。防衛力強化に向けて先端技術の導入が課題となる中、ドローン（無人機）や人工知能（ＡＩ）などを現場で運用することで、技術改良や企業の育成を後押しする狙いがある。今夏にまとめる政府の成長戦略に盛り込む方針だ。複数の政府関係者が明