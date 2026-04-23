「今回、結末がどうなるかはわからないですが、『彼女が悪い』となってしまうのは可哀想だと私は思います」【画像】「こんなに応援していたのに…」鶫氏と固い握手を交わす小泉進次郎防衛相そう語るのは、“陸自の歌姫”こと、陸自中央音楽隊の鶫(つぐみ)真衣三等陸曹（38）が2018年に発売した初アルバム「いのちの音」の企画制作を支えた、サンミュージックの相澤正久会長だ。鶫三等陸曹©時事通信社〈凛とした君が代が大