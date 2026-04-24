北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、旭川市職員の30代の男性が、警察から任意の事情聴取を受けていることがJNNの取材でわかりました。事情聴取を受けているのは旭川市の職員で、旭山動物園に勤める30代の男性です。捜査関係者によりますと、男性は警察の任意の調べに、「旭山動物園の焼却炉に、30代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしているということです。また、別の関係者によりますと、男