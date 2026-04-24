ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化するなか、世界一ガソリン価格が高いといわれる香港でいま、ある“闇ビジネス”が急増しています。その実態を取材しました。記者「こちら香港のガソリンスタンドですが、レギュラー価格が（1リットル）32.39香港ドル、日本円でおよそ660円と、かなり高額です」香港では、ガソリンのさらなる価格高騰が市民の生活に深刻な影響を与えています。香港の市民「とても高いです、もうガソリン車は手放