ファミリーマートの公式X（旧Twitter）アカウントは4月22日、投稿を更新。シンプルな“ご飯”の写真を公開しました。【写真】賛否呼ぶファミマの“シンプルご飯”「ネタだよね？」「こういうのでいいんだよ」とつづり、写真を1枚公開した同アカウント。レンジで温めるパックご飯の上にコロッケと思われるおかずを載せ、ソースをかけたシンプルな一品で、飾り気のない見た目が印象的です。しかし、コメントでは賛否が分かれる結果に