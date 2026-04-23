高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」をめぐる事件で、中東ドバイに逃亡し、その後指名手配されていた、運営会社の元社員が23日、日本に移送され逮捕されました。先ほど、中東のUAEから成田空港に到着し、詐欺の疑いで逮捕されたのは、「トケマッチ」運営会社の元社員・永田大輔容疑者です。捜査関係者によりますと、永田容疑者は2023年8月ごろ、「トケマッチ」利用者の男性からロレックスの腕時計15本、あわせて1800万円