元モーニング娘。の辻希美が、4月21日までにInstagramのストーリーズを更新し、長男の最新のお弁当ショットを披露した。「辻さんは《夢の夜中のミルク対応しながら毎日弁当…ちょっと疲れが出て来たのか夜中からちょっと不調》といったメッセージとともに、お弁当のショットをアップしました。名作ゲーム作品『スーパーマリーブラザーズ』シリーズに出てくる “はてなボックス” や花のキャラクター風のおかずを散りばめていま