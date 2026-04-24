女優真木よう子（43）が23日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）にスタジオ「見届け人」として出演。ロケ参加者の男性に鋭い指摘をする場面があった。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄で2泊3日のロケが行われた。2日目は、ゆうと（小泉勇人＝元Jリーガーの料理研究家）と、えりな（平川愛里菜＝破産申請中の元経営者でシングルマザー、33）がデ