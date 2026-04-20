NTTドコモは、dポイントの不正利用防止を目的とした新機能「アプリ専用番号」と「ポイント利用活性化方式」を7月1日に導入する。スマートフォンアプリ上のバーコードに有効時間を設けるなどの対策により、第三者による悪用リスクを低減させる狙い。 アプリ専用番号への自動切替 これまでプラスチックカードと共通だったdポイントカード番号が、今後はdポイントクラブアプリやd払いなどの