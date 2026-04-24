フェイスブックやインスタグラムなどを運営するIT大手のメタが従業員の1割にあたる8000人を削減することがわかりました。メタによりますと、5月20日に従業員の約1割にあたる8000人を削減し、さらに6000件の新規採用についても取りやめるということです。削減の理由について人事責任者は、「効率的な経営を進め、進行中の投資を補うため」としています。メタはことし1月、AI分野を中心に年間で20兆円規模の設備投資を行う方針を示し