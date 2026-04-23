京都府南丹市の山林で、同市立園部小学校の安達結希さん（11）の遺体が見つかった事件。死体遺棄の疑いで逮捕された結希さんの養父・安達優季容疑者が、京都府警に対して「（結希さんを）学校に送った後、公衆トイレに寄った」と説明していたことが判明した。【独自写真】2日かけて水中ドローンで池を捜索する警察公衆トイレは「隠すこともできる」公衆トイレは容疑者の自宅から北西に約2キロ、学校の南西約9キロ地点で、通学