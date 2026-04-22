社内コンテストで全国3位になった作者のぷく子さん【漫画】本作を読む常に周囲の人と勝ち負けをつけて優位に立ちたがる人種というのは、どこにでもいるのではないだろうか。ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で紹介されているのは、常にマウントを取りたがる後輩OLの実話だ。マッサン6_01-2え…耳を疑うセリフが…!!致命的なミスを…■全国250人が参加する電話対応コンテストでの出来事本作の作者であるぷく子(@pukukoOL)さんは現