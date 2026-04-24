4月23日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、高市首相の政治スタイルについて取り上げた。 高市首相が就任して半年が過ぎた。 現在、高市首相のXのフォロワーは約286万人。近年の首相と比較しても圧倒的な数字となる上、高市首相はほぼ毎日何かしらの投稿をおこなっている。 この積極的なSNS利用について、本人は「タイムリーにお知らせしたい。国民の声を直接受け止めることもできる」と語っ