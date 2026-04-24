停戦中のアメリカとイランですが、イランの革命防衛隊は23日、ホルムズ海峡で船舶をだ捕する瞬間だとする映像を公開しました。■イランホルムズ海峡で“船舶だ捕”映像公開イランの革命防衛隊は、ホルムズ海峡で撮影したとされる映像を公開しました。貨物船に小型船が近づいていくと、はしごをかけ、船内に乗り込んでいく様子がみられます。戦闘員らが続々と侵入。◇イランの革命防衛隊「ホルムズ海峡を許可なく通過しようとした