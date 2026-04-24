狭い地域だから…京都府南丹市園部町の山林で安達結希くん（11）が遺体で見つかった事件は、発生当初から、その謎の多さで世間の耳目を集めた。遺体発見から３日後の４月16日、死体遺棄容疑で逮捕された養父の安達優季容疑者（37）が供述を始めたことで、少しずつ事件の全貌が明らかになりつつある。結希くんの行方がわからなくなって以降、SNS上では犯人捜しなどの“謎解き”が加熱。その熱は視聴率や記事へのアクセス数につなが