赤ちゃんとハスキーの心温まるエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で73万回再生を突破し、「ほんとに兄弟のよう」「子供を慈しむ愛情に涙が…」「ハスキーは犬界の保育士」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんが『生まれた瞬間から大型犬と育った』結果→お互い言葉を喋れなくても…尊すぎる『成長記録』】 赤ちゃんとハスキーの出会