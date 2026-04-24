「ハイウェイラジオ」終了へNEXCO東日本は2026年4月22日、新たな中期経営計画を発表しました。同日の会見で由木文彦社長は、新たに打ち出すサービスを紹介するとともに、「ハイウェイラジオを順次廃止する」と説明しました。 【これか〜】ハイウェイラジオを代替する「新アプリ」（画像で見る）新たなサービスは、交通情報を伝える音声アプリ「ドラコ」です。2026年度に関東エリアから運用を開始し、27年度以降に他エリアでも