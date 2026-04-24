「私はずっとグラビアをやりたかった」――。俳優の寺本莉緒（24）の芸能生活10周年を記念した6年ぶりの写真集「RIO」（講談社）が発売された。この6年間、世間からの誤解もあったグラビアへの思いから、衣装から表情まで自らこだわり抜いた写真集、そして10代の頃との変化について聞いた。【写真13枚】久々グラビアということもあり、写真集は「攻め攻めです」。本人のお気に入りの一枚は…ほか――写真集発売おめでとうござい