2026年4月21日、中国各地の人材サービス機関などが提供している1〜3月期の春季採用データによると、情報技術や新エネルギー車などに代表される新しい生産力に関連した業界の求人件数が急増している一方で、平均採用月給が1万元（約23万円）以上という条件にもかかわらず、人材不足が深刻化している。中国メディアの中華網が伝えた。最近の求人件数の増加傾向は、ロボットや新素材産業の求人件数が前年同期比で3割超、光電子工学（