AI技術が発展し、ますますスピードと量が求められる現代において、人間が「密度の高い1時間」を生み出し、付加価値を高め続けるためには何が必要なのでしょうか。多くの人が「忙しさ」を言い訳に健康や人間関係を後回しにするなか、今こそ育てるべきは、単なる精神論ではない科学的根拠に基づいた能力です。米国の金融業界で管理職（ヴァイスプレジデント等）を務め、ハーバード大学のエクステンション・スクールで認知神経科学を