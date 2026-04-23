Amazonは、世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズに*1、使いやすさとデザインを大きく刷新した新しい「Fire TV Stick HD」を発表した。Fire TV Stick HDは、6,980円（税込）というお手頃な価格ながら*2、前モデルと比較して平均30%の高速化*3を実現。スリム化された新デザイン本体、給電方法の改善やケーブルの進化、また新しいFire TV体験の実装など、お客様のニーズに合わせ多くの改善を実現したモデルだ。