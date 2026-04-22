しゃぶしゃぶ食べ放題のチェーン店「しゃぶ葉」で提供された豚肉の薄さをめぐり、「薄すぎる！」「透ける豚（トン）」などとSNS上で拡散され波紋を呼んでいる。運営する、すかいらーくホールディングス広報室は「一部店舗で提供基準と異なる状態で提供されていた」ことを謝罪する事態となった。しかし取材を進めると、これは単に店の問題とは言い切れない「令和の豚肉不足問題」があった。 【画像】本来ならば