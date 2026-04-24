ゴールド免許から“ブルーへ格下げ”になる落とし穴！私たちが公道でハンドルを握るために欠かせない「運転免許証」ですが、その中央に引かれた帯の色が「ゴールド」「ブルー」「グリーン」の3種類に分かれていることは知られています。この色の違いは、単なる見た目の違いではなく、ドライバーとしてのこれまでの歩みを映し出す鏡のようなものです。【画像】超スゴい！ これが珍しい「ピンクの免許証」です！ 画像を見る（16