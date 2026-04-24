中東情勢の影響で、福井県内でも、ナフサ（粗製ガソリン）から作られる一部の製品の入手が難しくなっている。ホームセンターではシンナーが品薄となり、歯科医院ではゴム手袋の使用量を抑えるなど、関係者は対応に追われている。（北條七彩）今月１５日、記者は坂井市内にあるホームセンターを訪れた。塗装作業に欠かせないシンナーの売り場の棚には、「現在入荷の予定は未定となっております」と書かれた小さな看板が置かれて