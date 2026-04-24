4月17日、『横浜・八景島シーパラダイス』のゴールデンウィーク特別企画『マツケンまみれゆうえんち』がスタート。「マツケン」こと俳優・松平健とのコラボレーションで、『マツケンサンバ』を流しながら園内を周遊する汽車や、マツケンに水を飲ませるアトラクションなど「マツケンまみれ」を楽しめる企画となっている。【写真】「すっげぇシュール」テーマパークが“マツケンまみれ”の衝撃!!『横浜・八景島シーパラダイス』GW