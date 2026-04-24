岡山県出身の西永彩奈さんが、30歳を機にグラビア卒業を発表した。12歳でデビューし、17年以上にわたってキャリアを積んできた彼女のインタビューが、文春オンラインで公開された。グラビアをやるつもりなどなかった彼女が、どのように芸能界へ踏み込んでいったのか。その経緯が赤裸々に語られている。【画像】「体操座りは膝をくっつけて」「ヤバいよ、16歳に…」12歳でデビューしたグラビアアイドル・西永彩奈の当時の貴重な写