「テレビ局なのに、局内では“視聴率”という言葉が特にこの番組ではタブーになっていますよ。カズレーザーさんの“迷走中”発言については“よくぞ言ってくれた！”と一部の番組スタッフは好意的にとらえていますが、局内では “責任問題は必至”との見方です」（テレビ局関係者）カズレーザー（41）がお笑いコンビ・ニューヨークとともにMCを務める今春スタートの生放送新番組『超調査チューズデイ気になる答え今夜出します