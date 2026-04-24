大谷翔平選手が好きなポケモンを明かしました。MLB公式Instagramが24日、メジャーリーガー達に好きなポケモンを尋ねる動画を投稿。エンゼルスのマイク・トラウト選手やタイガースのタリク・スクーバル投手、オリオールズのピート・アロンソ選手など多くの選手が初期の151匹の中からセレクト。ポケモンは海外でも大流行で、2025年のドジャース対カブスの東京で行われた開幕シリーズでもポケモンの演出が行われました。また、ドジャ