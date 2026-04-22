近年の結婚式は、新郎新婦の価値観や個性を反映したスタイルが主流になりつつある。過去の定型や慣習よりも、「自分たちらしさ」が重視されるようになり、演出や形式も自由度を増している。かつて当たり前とされてきた前提の意味が問われ、結婚式の在り方そのものが問い直されている。しかし現実には、自由であるはずの結婚式が、かえって選択の難しさを生むこともある。家族ごとに事情は異なり、呼ぶべき相手でも呼びたくない、呼