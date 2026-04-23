BTSのリーダー、RMの“行動”が物議を醸している。渋谷の禁煙エリアでの喫煙や、吸い殻をポイ捨てしたという疑惑に包まれている。【関連】人間性…RMの日本でのポイ捨て疑惑が重い理由事実であれば、公的なルールに反する行為として批判は避けられない。世界的スターという立場を考慮すると、より厳しい視線が向けられるのも無理はない。（写真提供＝OSEN）RMこの疑惑は、『週刊文春』によって明るみになった。報道によると、同誌