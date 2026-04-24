６月開幕の北中米Ｗ杯に向けてドナルド・トランプ米大統領の政権高官パオロ・ザンボッリ氏がイランに代わってイタリアに出場権を与えるように国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に要請したことに対し、イタリア側は猛反発した。４度のＷ杯優勝経験もあるイタリアは３大会連続で出場権を逃している。英メディア「ＢＢＣ」によると、ジャンカルロ・ジョルジェッティ経済相は「（提案は）恥ずべきものだ」とし、アンドレア・アボディ・