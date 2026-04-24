23年前の楽曲「おつかれSUMMER」が、TikTokを中心にリバイバルヒットとなっている女性ラッパー・ユニットのHALCALIが、13年ぶりに再結集、音楽活動を再開する。8月16日に千葉・幕張メッセで行われる『SUMMER SONIC 2026』に出演することが発表された。【動画】エモい…！HALCALI「おつかれSUMMER」ミュージックビデオHALCALIは、小学生時代から同じダンススクールに通っていたHALCAとYUCALIの音楽ユニット。その才能をいち早く