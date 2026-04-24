アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡に機雷を敷設する船舶を撃沈するよう命じました。こうした中、イラン情勢をめぐり焦点の一つとなっていたイスラエルとレバノンの停戦を、3週間延長することで合意しました。アメリカトランプ大統領「両国は（対ヒズボラで）一致している。平和が実現する可能性は十分にあると思う」イスラエルとレバノンの駐米大使は23日、アメリカ・トランプ政権の仲介のもと、ホワイトハウスで14日以