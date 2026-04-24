主力の離脱中日は24日現在、21試合を終えて4勝17敗。今季は「5年連続Bクラスからいよいよ脱出か」などと前評判が高かっただけにファンならずとも“どん底”ぶりには驚きを隠せないでいるようだ。負けが込む原因を探っていくと空中分解とも言えそうな状況が浮かび上がってきた。【写真を見る】早くも名が挙がるドラゴンズ次期監督の有力候補たち外部招聘の可能性もまずは、チーム事情を説明してもらおう。「主力の離脱が目立