プレゼントは、気持ちが大事と言われることもありますよね。しかし、いざ具体的な金額の差を目の当たりにすると、割り切れない思いが生まれるかもしれません。今回の投稿は、社会人の娘さんが友人へ贈る誕生日プレゼントをめぐって感じた“恥ずかしさ”がテーマです。『娘は紅茶やお茶の詰め合わせ3,000円分を贈りましたが、もうひとりの友だちAが7,000円の美顔器をあげたらしい。恥をかかされたと愚痴っています』投稿者さんは「