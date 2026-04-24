《この度、SEKAI NO OWARIのメンバーは、2026年4月30日をもって株式会社アミューズの連結子会社である株式会社TOKYO FANTASYとの契約期間が円満に満了となることをご報告いたします。これを機に、メンバー自身の手によるマネージメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立することといたしました》4月22日、4人組バンド「SEKAI NO OWARI」が公式サイトを更新し、メンバー4人による新会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げ、5月1日から同