Duolingoは23日、学習アプリ「Duolingo」で、英語やスペイン語など9つの言語で、上級レベルまで学べる学習コンテンツの提供を開始した。無料で利用できる。 対象言語は、英語とスペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、韓国語、中国語。 これらの言語では、欧州における言語基準「CEFR」のB2レベル相当のレベルで学習できる。これは、専門的な会話への参加や複雑な文章の理解に加え、