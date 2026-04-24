はま寿司での出来事で炎上日本と海外の教育、子育てをめぐる環境の違いは常に注目度の高い話題である。最近では、ニューヨーク在住の日本人女性が日本に帰国して体験したことへの違和感をX上に投稿し、大いに話題を呼んだ。「NYこりんごラジオ（50歳からの育児）」の名前でブログやYouTube、Xで発信しているこの女性は、自身のプロフィールによれば、49歳で出産し、現在は2歳の息子をニューヨークで子育て中だという。動画には愛