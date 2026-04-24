メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の保育園で園児を平手打ちしたなどとして59歳の保育士の女が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは高山市の保育士山本富美子容疑者（59）です。 警察によりますと、山本容疑者は4月21日午後、勤務する高山市内の保育園で、園児の女の子の顔を平手打ちしたり、背中を手で押したりする暴行を加えた疑いです。 女の子に目立った外傷はありませんでした。 園長から