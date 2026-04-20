次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」がまもなく登場へ！Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）は15日（現地時間）、同社が展開するミッドレンジクラスからハイエンドクラスのスマートフォン（スマホ）「motorola edge」ブランドの最新モデル「motorola edge 70」シリーズにおける上位機「motorola edge 70 pro（型番：XT2607-*）」をグローバル市場にて現地時間（IST）の2026年4月22日（水）に発表する