2026年のゴールデンウィークは最大で12連休。ゴールデンウィーク中、車で遠出をする時に高速道路のパーキングエリアなどに立ち寄る人も多いと思うが、今、パーキングエリアにあるはずの「ごみ」が姿を消しているという。愛知、岐阜などの計12カ所で撤去ごみが撤去されたのは、サービスエリアよりも規模が小さいパーキングエリアで、対象となったのは、愛知、岐阜、三重、長野県内にある計12カ所。いずれもトイレと自動販売機の