「もう嫌だ、早く家を出たい」——長年の我慢が限界に達し、熟年離婚を考える女性の多くは、一刻も早く新しい人生をスタートさせたいと焦るものだ。しかし、「なんとかなる」という見切り発車で飛び出した結果、生活費が足りずに立ち行かなくなるケースは少なくない。「離婚はゴールではなく、新たな人生のスタート」。だからこそ、感情ではなく戦略で動かなければ、本当の意味での自由は手に入らないという。数多く