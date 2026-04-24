元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が24日までにインスタグラムを更新。下着ブランドPEACH JOHNのミューズに就任したと発表した。「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と報告した上で5枚のランジェリーショットを公開。中にはTバックの1枚もあった。森は同社の「ナイスバディブラリボンレース」「盛れるノンワイヤーブラ」等を着用。透明感あふれる、女性らしいボディーラインを披露している。森の投稿に対し「tバ