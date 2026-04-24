演歌歌手新浜レオン（29）、元HKT48のタレント村重杏奈（27）が24日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。結果的に詐欺を撃退した意外な方法を明かした。番組ではニセ警察詐欺の被害が増加していることを特集。ニセ警察官から電話がかかってくるなどの手口を紹介した。新浜はニセ警察官から電話があり、「おかしいなと思って、『近くの交番に行って相談していいですか？』っ